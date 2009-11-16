Жители индийской деревни поклоняються черепахе

Паломники со всей восточной Индии стекаются в храм деревни Кадипала (Khadipala) в штате Орисса (Orissa), чтобы поклониться пресноводной черепахе, которую местные жители объявили воплощением индуистского божества, сообщает "Лента.Ру". Такой вывод местное население заставил сделать природный рисунок на черепашьем панцире, который напоминает изображение глаз самого почитаемого в этом штате индуистского божества.

Между тем, гангская пресноводная черепаха, экземпляр которой самовольно захватили жители для поклонения, находится в списке индийских животных, которым угрожает исчезновение.

Работники местного лесничества, с территории которого предположительно была похищена черепаха, уже написали жалобы на некоторых местных жителей за удержание редкого животного в неволе. По словам лесников, животное сильно напугано и утомлено.

Сотрудники национального парка Битарканика, расположенного неподалеку, пояснили, что имеет место типичная ошибка. Дело в том, что у этого вида черепах в молодом возрасте, когда их панцирь еще не отвердел, часто наблюдается подобный окрас, который с возрастом исчезает. Тем не менее, местные жители прогнали охранников животного мира, когда те попытались освободить рептилию.