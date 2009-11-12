Из Непала в Туву доставили тысячу статуэток Будды

Тысяча статуэток доставлена из Непала в Туву для возрожденного вблизи города Чадана уникального буддийского храма Устуу-Хурее (Верхне-Чаданского хурее). 1000 фигурок божества высотой около 30 см изготовлены под руководством непальского ламы Туге Ринпоче. Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в управлении Камбы-ламы (духовного лидера буддистов Тувы).

Монастырь Усту-Хурее был разрушен в 1930-х годах. Сейчас идет работа над восстановлением его точной копии, которая завершится весной 2010 года. Тогда и будут переданы храму привезенные статуэтки, а до этого над ними будут совершаться особые ритуалы освящения и оживления.

Сбор средств для приобретения 1000 Будд проходил по всей республике. Тувинские буддисты приходили семьями, чтобы внести свой посильный вклад. В итоге было собрано 5 млн рублей. Камбы-лама Тувы Джампел Лодой отметил, что в последние годы верующие республики все больше стали осознавать значимость восстановления утраченных святынь на территории республики.

Устуу-Хурээ - буквально "верхний хурээ", один из двух крупнейших и богатых храмовых комплексов Тувы. Цокчин (главный храм) был построен в 1905-1907 гг. влиятельным нойоном Хайдыпом. Строительство осуществлялось по проекту тибетского ламы Кунтана Римпоче и при участии китайских мастеров.

Верхне-Чаданский храм стал венцом буддийского строительства в Туве. Подобного ему не было на всей территории СССР. В 1937 году храм был разрушен. От Цокчина остались только мощные, полутораметровой толщины глинобитные стены первого этажа, которые и теперь стоят.

Восстановленный храм Устуу-Хурээ станет основным местом паломничества верующих.