В Индии действует монастырь для… серфингистов

64-летний индуистский монах Свами Нарасингха основал на побережье индийского штата Карнатака первый в мире монастырь для серфингистов, передает Седмица.Ru

Насельники этой необычной обители совмещают молитву с серфингом, который, по мнению С.Нарасингхи, является своего рода духовным опытом и по-настоящему понятен лишь тем, кто имеет индийские корни и духовное образование, пишет британская газета "Дейли телеграф".

Основатель монастыря родился в американском штате Флорида. Будучи подростком, он начал заниматься серфингом, а в конце 1960-х стал монахом. В 1994 году С.Нарасингха основал общину близ индийского города Майсур, в которой сейчас подвизаются около 150 монахов. Идея учить своих последователей серфингу пришла к нему в голову четыре года назад.

День в этой общине начинается в четыре часа утра с молитвы, а затем монахи начинают оттачивать навыки серфингистов, привлекая многочисленных мальчиков из местных рыбацких семей. "Серфинговая" община строго вегетарианская, ее члены не курят, не пьют спиртных напитков и требуют от своих гостей хранить супружеское воздержание во время пребывания в общине.