Буддисты отмечают сошествие Будды на землю с небесного Сада Радости

Молебны одного из главных праздников буддизма Лхабаб Дуйсэн проходят сегодня в буддийских монастырях. Это - ламаистский вариант Праздника Огней (Праздник Огней (Паварана)), который отмечается во всем буддийском мире, сообщает ИТАР-ТАСС.

Общий смысл торжеств - сошествие Будды на землю с небесного Сада Радости - Тушита. Своими земными родителями он избрал правителя народа шакья Шуддходану и его жену Майю. В облике белого слона (один из священных образов буддизма) он вошел в бок своей будущей матери и родился царевичем Сидхартхой Гаутамой. После 29 лет счастливой жизни в царском дворце он ушел на поиски истины, в 35 лет открыл ее для себя, став Просветленным, то есть Буддой. После чего начал проповедовать свое учение. За решение Будды обрести земное рождение и открыть путь истины для людей его последователи возносят молитвы почитания Учителю. Во время них внутри и вокруг храмов зажигаются светильники.