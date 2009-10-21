Cегодня братья-индуисты чествуют сестер

На пятый день Дивали - индуистского праздника Огней отмечается торжество под названием Бхратри-дудж. Его название указывает на то, что он проводится на второй день после новолуния (дудж).

Как передает NEWSru, в этот день Ямарадж (бог смерти в индуизме) отправился в гости к своей сестре, и она поставила ему на лоб благоприятный знак, чтобы его не покидала удача. Поэтому в этот день сестры совершают пуджу (поклонение), чтобы защитить своих братьев. В ответ братья в знак своей любви дарят сестрам подарки.

Другая версия происхождения этого праздника связана с историей освобождения демона Наракасуры. После победы над этим демоном Господь Кришна отправился к Своей сестре Субхадре, которая приняла Его традиционной церемонией - предложив Ему светильник и поставив на лоб знак тилака. Таким образом она по-сестрински хотела защитить Кришну от всего неблагоприятного.

Праздник Дивали считается незавершенным без Бхратри-дуджа. Индусы, говорящие на хинди, называют его Бхаи-дудж, говорящие на маратхи - Бхав-бидж, бенгальцы -Бхаи-пхота, а жители Непала - Бхаи-тика.

Но, как бы ни звучало название, суть праздника остается одинаковой - той же, что и в остальные дни Дивали. Это праздник взаимной любви, подарков и добрых пожеланий.