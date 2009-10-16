Реликвии тысячелетней давности нашли внутри статуи Будды

Буддийские монахи, работавшие в национальном музее Тувы "Алдан-Маадыр", обнаружили 36 реликвий, спрятанных внутри статуи Будды.

Благодаря тому, что реликвии были завернуты в бумагу, удалось установить их возраст, сообщает сайт Кредо со ссылкой на ученого секретаря музея Ульяну Опей-оол.

"Это древние реликвии, возраст некоторых может превышать тысячу лет. На свитках, в которые были завернуты найденные реликвии, указывается, что в статуе, в частности, хранились волос с головы йогина Нароты, частица одежды одного из богдо-гэгэнов - пока достоверно не установлено, кого именно, и фрагмент одежды реформатора тибетского буддизма Чже Цонкапы", - пояснила сотрудница музея.

По ее словам, статуя Будды, в которой были обнаружены реликвии, попала в коллекцию музея еще при его основании - в конце 1920-х годов.

"Достоверно не установлено пока, как точно она попала в музей. Предположительно она могла быть конфискована у нойона Салчакского кожууна в 1928 году. Почему спрятанные в ней реликвии не были обнаружены ранее - непонятно. Может быть, сотрудники музея, принимавшие статую, не решились извлечь святыни. Монахи говорят, что реликвии могли быть обнаружены только тогда, когда для этого пришло время. По их словам, это благой знак", - отметила ученый секретарь.

Обнаруженные реликвии вместе со статуей, где они содержались, в настоящее время выставлены в отдельной витрине в музейном зале "Буддизм в Туве". Работа по опознанию и определению ценностей реликвий будет продолжена сотрудниками музея при помощи буддийских монахов: некоторые свитки, в которые были завернуты реликвии, плохо сохранились, и текст на них не читается.

По ее словам, верующие уже высказали пожелание, чтобы впоследствии эти святыни были переданы одному из тувинских храмов.