Последователи индуизма празднуют Дивали

Начиная с 15 октября последователи индуизма во всем мире начали праздновать популярный осенний праздник Огней - Дивали.

Как сообщает “Мир религий”, огонь в виде горящих свечей, лампад или светильников традиционно используется в мировых религиях как символ веры и противопоставление мраку безбожия. Огонь - непременный атрибут и популярнейшего индийского праздник Дивали. Первоначальное название Дивали - Дипавали. "Дипа" - значит "светильник", а "бали" - "много". Когда зажигают много светильников - это называется Дипавали.

Празднование Дивали состоит из пяти дней. В первый день почитают Дханвантари, аватару Вишну, который, как сказано в Ведах, считается основоположником медицинской науки Аюрведы. За вселенским "днем здравоохранения" следует праздник Нарака-чатурдаши. В такой день (он празднуется в новолуние перед Дивали) принято вспоминать о подвиге Кришны, победившем жестокого демона Наракасуру. Наракасура был так могуществен, что подчинил себе многих царей и взял в плен царевен. А поскольку в благочестивом обществе девушка, проведшая ночь в доме постороннего мужчины, считалась навек опозоренной, Кришна не только даровал девушкам свободу, но и взял всех их в жены, таким образом оградив от позора и бесчестия.

Третий день - собственно Дивали. В этот день вспоминают о возвращении Господа Рамы в Айодхью. "Эту церемонию проводили обитатели Айодхьи, столицы Господа Рамачандры, когда Господь Рама возвращался туда после 14-летнего изгнания, - объясняет в своих комментариях к ведическим санскритским текстам индийский религиозный деятель Бхактиведанта Свами Прабхупада (1896-1977). - В Его отсутствие страной правил Его младший брат, Бхарата, и, когда Рама вернулся в столицу, Он вновь принял власть из рук Своего брата. День Его воцарения - это и есть Дивали"

Когда Рамачандра возвращался в Айодхью после победы над Раваной, жители столицы приветствовали Его и Его спутников, зажигая вдоль дорог десятки и сотни тысяч глиняных светильников, чтобы осветить путь вернувшимся изгнанникам. Возвращение Рамы в Айодхью символизирует победу добра над злом.

В этот же день совершается поклонение богине процветания Лакшми. На севере и западе Индии богине процветания Лакшми поклоняются в Дивали, в новолуние. А вот в Бенгалии Лакшми-пуджу проводят двумя неделями раньше - когда Луна полная. Лакшми-пуджу проводит любой уважающий себя индус, что вовсе не удивительно, поскольку Лакшми приносит в дом богатство и удачу.

"Богиню Лакшми называют шрийам, и это значит, что она обладает шестью достояниями - богатством, силой, влиянием, красотой, знанием и самоотречением. Любое из этих благ можно обрести по милости богини процветания. Кроме того, ее прославляют, употребляя эпитет сати, т.е., "в высшей степени целомудренная", так как она всегда думает "только о Боге и ни о ком другом", - говорится в священных шастрах.

Лакшми олицетворяет не только удачу и богатство, но и чистоту. Поэтому в традиционных индийских семьях перед Лакшми-пуджей принято проводить генеральную уборку дома. Ведь в первую очередь Лакшми придет в тот дом, который идеально чист и прибран! Наиболее благочестивые индусы даже проводят церемонию поклонения: метле, нанося на нее пасту из куркумы и киновари.

Кроме того, в этот день принято надевать новые одежды и избавляться от старых. Раньше домохозяева выбрасывали после утреннего омовения свою одежду и даже украшения - чтобы их могли подобрать и использовать нищие.

Обычно Лакшми-пуджа включает в себя поклонение пяти божествам: слоноголовому Ганешу (который устраняет все неблагоприятное и дарует успех в начатом деле), Маха-Лакшми, Маха-Сарасвати и Маха-Кали (эти три богини являются проявлениями Лакшми в материальном мире), а также Кувере (божественному "казначею", богу денег).

"Вместе с тем, при этом нельзя забывать о том, что Лакшми, прежде всего, - это образец верности и преданности Господу, - поясняет главный пуджари (священнослужитель) храма Московского общества сознания Кришны брахман Вишнурат Дас. - Шрила Прабхупада (Бхактиведанта Свами Прабхупада. - Прим. ред.) напоминает о том, что на Вайкунтхе, в духовном мире, Лакшми обеспечивает Верховного Господа и Его преданных слуг всем необходимым. Верховный Господь всегда доволен Своей супругой - богиней процветания, держащей в руке лотос. Поэтому, несомненно, она заслуживает почитания еще и за это. И Лакшми-пуджа - прекрасный повод выразить свое почтение этой великой преданной Господа и попросить у нее благословения на такую же верность Господу, какая есть у нее самой. Преданные слуги Кришны могут воспользоваться этим праздником, чтобы укрепить взаимоотношения в вайшнавской семье, обменяться подарками, тем самым выразив любовь друг к другу. В день новолуния можно придти в храм, чтобы посмотреть на алтарь, украшенный огнями, а на следующий день - раздать родным, близким, да и просто знакомым прасад (освященную пищу. - Прим. ред.) - в честь Говардхана-пуджи", - заключает брахман Вишнурат Дас.

На четвертый день проводится поклонение священной горе Говардхан, находящейся в исторической области Врадж (неподалеку от Дели) и легендарному царю Бали Махарадже, а в пятый день - Бхратри Дудж - братья чествуют сестер.

Дивали - праздник не только огней, но и подарков. Обмен подарками - значительная составляющая этой духовной традиции. Великий вайшнавский святой Рупа Госвами писал: "Приносить дары и принимать дары, поверять свои мысли и спрашивать о сокровенном, принимать прасад и угощать прасадом - таковы шесть проявлений любви, которую преданные слуги Господа испытывают друг к другу".

В Индии ни в один другой день года не дарят столько подарков, как в Дивали. В этот день торговцы устраивают распродажу, и полки магазинов пустеют в мгновение ока. Говорят, причина этого в том, что Дивали посвящен богине процветания Лакшми и потому ассоциируется у людей с богатством и достатком. В этот день принято кутить, проматывать деньги. Однако тратиться на себя считается дурным тоном - поэтому нужно покупать подарки и задаривать всех знакомых. На Дивали принято угощать друг друга (в том числе и соседей, а то и каждого встречного) сладостями, и таким образом выразить свою любовь и расположение. Таким образом, Дивали превращается в праздник радости и любовного взаимообмена. В дни праздника популярны некоторые особые подарки: монетки с изображением Лакшми и Ганеши, Божества и предметы для поклонения.

В наши дни, конечно, характер подарков в Индии изменился по сравнению с ведическими временами. Сегодня это все чаще технические диковины, предметы искусства, драгоценности, часы и т. п. А сладости и фрукты для угощения продаются в особых стилизованных упаковках-корзиночках "а-ля Дивали".

Дивали празднуют не только индусы. В этот день сикхи зажигают огни вдоль дороги к Золотому храму в Амритсаре, тем самым отмечая годовщину возвращения из плена одного из своих гуру - Гуру Гобинд Сингха. А джайны посвящают этот день памяти одного из своих основателей Махавиры.