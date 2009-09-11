Далай-лама призвал Запад более активно участвовать в развитии демократии в Китае

Далай-лама, прибывший 10 сентября в Прагу для участия в двухдневной конференции по правам человека, призвал Запад более активно участвовать в развитии демократии в Китае и иных частях Азии, сообщает портал Credo.ru.

Тибетский духовный лидер подчеркнул, что страны Запада должны оказывать активную поддержку процессу демократизации в Азии, поскольку демократия - наряду со свободой слова и вероисповедания - является универсальной ценностью. Он отметил, что не требует независимости от Китая, но добивается подлинной автономии и соблюдения прав человека.

Далай-лама приветствовал присутствие на конференции, организованной фондом "Forum 2000", бывшего президента Чехии Вацлава Гавела, лидера движения за права уйгурского народа Ребии Кадир, выразив свое восхищение ее работой по продвижению прав этнических меньшинств в ненасильственной форме. "В отличие от некоторых уйгуров, - отметил он, - она полностью согласна с нашим подходом, строго ненасильственным подходом. Она также предпочитает значимую автономию, неотделение".

Китайское посольство в Праге выразило недовольство по поводу прибытия всемирно известных лидеров движений за права этнических меньшинств внутри материкового Китая. Представитель посольства КНР Чэнь Цзяньцзюнь заявил, что их приезд нацелен на "разделение государства и нанесение ущерба национальному единству". "Китайская сторона решительно выступает против, - сказал он DPA по телефону. – Мы ясно выразили свою позицию чешской стороне".

Ребия Кадир находится в Праге с частным визитом, парировало этот выпад министерство иностранных дел Чехии. "Его нельзя интерпретировать ни как изменение нашей традиционной политики в отношениях в Китаем, ни как выражение поддержки возможным сепаратистским тенденциям", говорится в заявлении министерства. При этом ни посольство КНР, ни МИД Чехии не стали уточнять природу китайских претензий.

Пока неясно, состоится ли 11 сентября встреча Далай-ламы с представителями правительства Чехии, отметил представитель фонда Филип Шебек. Как считает директор фонда Олдржих Черны, в конференции должны принять участие около 400 человек. "Это крупное международное событие, - цитирует его "Prague Pos"t. – Может показаться странным, что мы проводим конференцию по Азии в Праге, но есть простой факт: в большинстве стран Азии невозможно провести конференцию такого рода".