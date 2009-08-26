В Тибете завершили реставрацию бывшего дворца Далай-ламы

Завершены работы по восстановлению дворца Потала - резиденции Далай-лам в столице Тибета Лхасе. Как сообщает AP, реставрация длилась семь лет. Помимо Поталы был восстановлен дворец Норбу Лингка - летняя резиденция Далай-лам. В общей сложности проект реставрации обошелся китайским властям почти в 44 млн. долларов. Еще 14 млн. ушло на восстановление монастыря Сагъя, где хранятся классические буддийские тексты. В реставрационных работах участвовали 189 000 рабочих.

Дворец Потала был резиденцией правителей Тибета до 1959 года, когда нынешний духовный лидер тибетских буддистов, Далай-лама XIV, бежал в Индию. Китайские власти заявляют, что открытие дворца в Лхасе будет способствовать сохранению традиционной тибетской культуры и развитию туризма. Далай-лама и другие беженцы часто обвиняют Пекин в "культурном геноциде" Тибета.

На месте, где сейчас стоит Потала, первые дворцы появились еще в VII веке, однако нынешнее здание начали строить в 1645 году при Далай-ламе V, "Великом Пятом", как его называют в Тибете. Восстановленный дворец сможет принимать до 1 000 посетителей ежедневно.

Рестраврация Поталы - часть плана китайских властей по привлечению туристов в Тибет, на который выделено около 73 млн. долларов. План включает в себя реставрацию 22 культурных объектов.