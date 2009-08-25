Буддисты признали Медведева божеством

Президент РФ Дмитрий Медведев посетил крупнейший в России буддийский монастырь — Иволгинский дацан, расположенный в 30 километрах от Улан-Удэ. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Монахи вручили Медведеву белый хадак (символ чистоты души) и пригласили в храм. По буддисткой традиции, перемещаться по храму можно только по часовой стрелке.

Глава Буддийской традиционной Сангхи России Пандито Хамбо лама Дамба Аюшеев изо всех сил старался рассказать высокому гостю как можно больше о буддизме. Он пояснял, что означает та или иная танка (картины с изображением Будды), а потом остановился вместе с Медведевым у фигуры одного из самых прочитаемых божеств - Белой Тары. Кстати, воплощением Белой Тары буддисты, начиная с императрицы Елизаветы Петровны, стали считать всех российских правителей. Именно она издала указ об официальном признании буддизма в России.

- У Белой Тары семь глаз, - пояснял Медведеву Аюшеев. - Она избавляет от всех опасностей и продлевает человеческую жизнь.

- Красиво! - подивился красоте статуи президент.

Кстати, как признался Дамба Аюшеев журналистам, Дмитрия Медведева буддисты также признают воплощением Белой Тары.

- Даже некоторым буддистам тяжело объяснить, что руководитель страны - это человек, который несет на себе такую ответственность, которая другому будет очень тяжела, и буддисты должны всемерно его поддерживать, отождествляя со своим божеством, - заметил Аюшеев.