В российской армии появятся буддийские ламы
18:21, 24 августа 2009Другие религии
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Для ответственности
Глава Буддийской традиционной Сангхи России Пандито Хамбо лама Дамба Аюшев сообщил, что в российской армии уже в этом году появятся буддийские священнослужители, передает ИТАР-ТАСС.
«Ламы будут в тех частях российской армии, где количество военнослужащих-буддистов составляет 10% и более. С этого года мы эту практику начнем», – сказал Д.Аюшеев.
Он отметил, что при министерстве обороны «от Буддийской традиционной Сангхи будет выделен человек, который будет нести ответственность за состояние буддистов в российской армии».
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