В российской армии появятся буддийские ламы

Глава Буддийской традиционной Сангхи России Пандито Хамбо лама Дамба Аюшев сообщил, что в российской армии уже в этом году появятся буддийские священнослужители, передает ИТАР-ТАСС.

«Ламы будут в тех частях российской армии, где количество военнослужащих-буддистов составляет 10% и более. С этого года мы эту практику начнем», – сказал Д.Аюшеев.

Он отметил, что при министерстве обороны «от Буддийской традиционной Сангхи будет выделен человек, который будет нести ответственность за состояние буддистов в российской армии».