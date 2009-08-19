В Донецкой области освящен буддийский храм

В пос. Ольгинка Волновахского района Донецкой области был проведен обряд освящения надвратного храма - единственного в Украине официально действующего монастыря Шейчен-линг. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Духовного управления буддистов Украины.

Возглавлял проведение обряда преп. Цеванг Гьяцо Кхенпо-лама, специально прибывший для этого в Украину из монастыря Миндролинг (Северная Индия) - одного из главных монастырей тибетского буддизма.

По окончании обряда преп. Цеван Гьяцо Кхенпо-лама прочел проповедь о значении буддийских монастырей для распространении Учения Будды в Украине и их роли в духовной жизни практикующих буддистов.