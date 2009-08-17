Глава буддистов Тувы отправился в Непал за религиозными атрибутами для храма Устуу-Хурее

Камбы-лама (духовный лидер буддистов) Тувы Джампел Лодой отправился в Непал. Там он намерен приобрести религиозные атрибуты для восстановленного в республике уникального буддийского храма Устуу-Хурээ. Об этом сообщили в управлении камбы-ламы Тувы.

На собранные тувинскими верующими пожертвования (1 млн. рублей) он в лучших непальских мастерских купит большое бронзовое изваяние Будды и 1000 фигурок божества высотой около 30 см, а также украшения из щелка и другие символы.

По словам лам (священнослужителей) управления, ценные статуэтки предназначены для Устуу-Хурээ, который официально откроется этой осенью. Он восстановлен в окрестностях тувинского города Чадана рядом с руинами старого храма по предложению уроженца Тувы Сергея Шойгу. "Задача не просто восстановить этот храм, но и создать здесь целый монастырский комплекс, где молодые люди получали бы знания в самых разных областях - от тибетской медицины до восточной философии, - сказал Шойгу. - И они, в свою очередь, могли бы передавать их будущим поколениям. Чтобы не прерывалась связь времен".

Устуу-Хурээ - один из двух крупнейших и богатых храмовых комплексов Тувы. Цокчин (главный храм) был построен в 1905-1907 гг. влиятельным нойоном Хайдыпом. Строительство осуществлялось по проекту приглашенного тибетского ламы Кунтана Римпоче и при участии китайских мастеров.

Устуу-Хурээ стал венцом буддийского строительства в Туве. Подобного ему не было не только в Туве, но и в СССР. В 1937 году храм был разрушен. От Цокчина остались только мощные, полутораметровые глинобитные стены первого этажа. В 1999 году правительство России, признавая историческую и архитектурную ценность этого храма, приняло решение о его восстановлении.

Новое белоснежное здание храма с 46 колоннами высотой 12 м возведено из современных материалов. Восстановленное Устуу-Хурээ станет основным местом паломничества верующих. Первых посетителей храм примет в сентябре.