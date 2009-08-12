Буддисты проводят трехдневную медитацию на развитие сочувствия

Начиная с вечера воскресенья, 9 августа, буддисты с более чем 40 стран мира проводят общую медитацию в течение трех дней и ночей. Как сообщили УНИАН в религиозном центре украинского объединения буддистов Карма Кагъю, в медитации принимают участие представители свыше 500 центров буддизма Бриллиантового пути.

Всемирный медитативный марафон берет начало в Именштате, на севере Альп, где проходит 17-й международный летний курс при участии 3 тысяч лиц. Тибетский учитель Шераб Гьялцен Ринпоче и датчанин лама Оле Нидал начали эту медитацию с участниками курса вечером, 9 августа. Медитация транслируется через Интернет. Участники медитации повторяют мантру сочувствия "Ом мани пеме хунг" в течение 72-х часов. Повторенные мантры будут подсчитаны на международном летнем курсе в Именштате. Организаторы надеются собрать свыше 100 миллионов мантр. Буддисты уверены, что эта практика развивает сочувствие, а также положительно влияет на общество в целом. "Речь идет не о жалости", - объясняет Оле Нидал и добавляет, что сочувствие в буддизме скорее значит приносить пользу всем существам.

“Начинать изменять мир нужно с себя. К тому же доказано, что буддийская медитация положительно влияет на эмоциональное состояние, улучшает общее самочувствие. Медитация действительно изменяет людей”, - отметил председатель буддийского центра Карма Кагъю Киева Владимир Захаров.