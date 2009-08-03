Далай-лама стал почетным гражданином Варшавы

В Королевском замке столицы Польши 29 июля при участии представителей государственных и городских властей состоялась торжественная церемония вручения Далай-ламе почетного гражданства Варшавы, передает Polskie Radio.

"Мы имеем моральное право, а заодно мы обязаны отдать дань уважения и почтить человека, который для своих соотечественников добивается свободы и суверенитета", - подчеркнули депутаты варшавского Городского совета в обосновании присуждения почетного звания Далай-ламе.

Отметив, что это "большая честь", Далай-лама шутливо поинтересовался о связанных с этим званием обязанностях. Польша сыграла огромную роль в проведении демократических преобразований в Восточной Европе, и поляки никогда не утрачивали своей сердечности и решимости, подчеркнул он.

Мэр Варшавы выразила радость по поводу обретения Далай-ламой почетного гражданства. "Странствующий монах и благородный учитель должен помнить, что мы в Варшаве всегда будем приветствовать его как нашего друга, - сказала Ханна Гронкевич-Вальтц. – Для Варшавы, ее граждан и властей, является честью вновь принимать лауреата Нобелевской премии мира, Его Святейшество Далай-ламу XIV". На церемонии, по сообщению Polskie Radio, присутствовали бывший президент Лех Валенса и бывший премьер-министр Тадеуш Мазовецкий, которых Далай-лама назвал "старыми друзьями".

Далай-лама стал шестым иностранцем в списке 51 почетного гражданина Варшавы.

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