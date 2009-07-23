Прокуратура проверяет законность постройки ступы на Хортице

Администрация заповедника «Хортица» подала заявление в природоохранную прокуратуру Запорожья с требованием проверить законность постройки священного сооружения буддистов – ступы на острове Хортица. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель Запорожской буддийской общины «Дхармачакра» Виктор ПРЕПОДОБНЫЙ. Расследование в отношении архитектурного объекта уже началось.

«Я думаю, что кто-то имеет планы на этот участок земли и не хочет, чтобы здесь появлялись по-настоящему уникальные постройки. Это место – привлекательно для туристов и полностью соответствует концепции заповедника, туда уже сейчас приезжают люди с просьбой показать ступу», - считает В.ПРЕПОДОБНЫЙ.

По его словам, если выйдет акт с требованием снести сооружение, местные буддисты будут стараться правовым путем опротестовать решение, например - приватизировать участок в 4 кв.м под самой ступой.

Буддисты утверждают, что ступа стоит на частной территории, и посягать на ее существование у заповедника прав нет. В то же время, они не исключают, что в процессе проверки может обнаружиться проблемы с документами на этот участок.

В свою очередь, директор заповедника «Хортица» Максим ОСТАПЕНКО утверждает, что на сегодняшний день ни одна буддийская община не обращалась в дирекцию заповедника с просьбой о строительстве культовых сооружений.

«Данное строительство шло в обход всех законодательных норм, не было разрешений и проектной документации. Мы обратились в прокуратуру с просьбой определить законность объекта. Я надеюсь, что буддийская община «Дхармачакра» найдет вариант узаконить строительство, либо, если правоохранительные органы признают объект незаконными, то убрать объект» - сказал М.ОСТАПЕНКО.

Запорожские буддисты тибетской традиции Ньинма Дзогчен построили на острове Хортица буддийскую ступу в начале июня этого года. Это небольшое сооружение (высота около 4 м) расположено неподалеку от железнодорожной станции «Запорожская сечь».

Строительство ступ – древнейшая буддийская традиция. Согласно буддийскому учению, тело Будды Шакьямуни после ухода в нирвану было сожжено, а останки раздали 8 индийским царям, которые поместили их в 8 ступ. Согласно Учению Будды у истинной мудрости есть тело, то есть мудрость проявляется в материальном теле: земля, каждое растение, дерево, каждый камень – всё является частью одного единого космического тела мудрости. Это тело космической мудрости, тело Будды олицетворяет собой ступа.