Украину посетил глава тибетских буддистов Карма Кагъю

Украину посетил глава одного из главных направлений тибетской буддийской традиции Карма Кагъю - Кармапа 17-й Тринлей Тхайе Дордже. Как сообщили УНИАН в пресс-службе религиозного направления, глава тибетских буддистов на прошлой недели посетил буддийские центры.

«Для практикующих буддистов каждая встреча с учителем очень важна. Она имеет особенное значение для практики медитации и развития таких добродетелей как сочувствие, открытость, щедрость. Ведь для нас учитель или лама представляет Будду - состояние ума, потенциал, который мы стремимся в себе открыть», - отметил президент Карма Кагью в Украине Томаш ФРИДМАН.

Как отметили в пресс-службе тибетских буддистов, Кармапа выразил своё удовлетворение тем, что наставления Будды нашли своих приверженцев в Украине, а также пожелал своим ученикам энтузиазма в буддийской практике.

Как добавили в Религиозном центре Украинского объединения буддистов линии Карма Кагъю, по неофициальным данным в нашей стране насчитывается около 20 тысяч буддистов разных направлений.

Кармапа посещает Украину уже во второй раз, первый его визит состоялся в 2005 году.

Справка УНИАН

Кармапа 17-й Тринлей Тхайе Дордже - глава традиции Карма Каг’ю, которая принадлежит к одному из четырех основных направлений тибетского буддизма Ваджраяни, основанного в XI веке. Для тибетцев Кармапа – „Драгоценность, которая исполняет пожелания”. Западные буддисты видят в нем учителя, который передает ученикам "вневременные наставления относительно познания собственного ума".

Согласно пророчеству именно Кармапа станет шестым Буддой.

Кармапа был первым практиком Тибета, который положил начало традиции сознательного перерождения. Согласно этой традиции, по окончании жизни в одной физической форме, Кармапа сознательно перевоплощается в новое тело, чтобы помогать людям на пути к достижению состояния пробуждения. Род Кармапы не прерывается с XII века. Его резиденция расположена в Калимпонгу (Индия).