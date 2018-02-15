В Египте убийце коптского священника вынесли смертный приговор

В Каире к смертной казни приговорили Ахмада Саида, который признан виновным в убийстве коптского священника Самана Шехаты.

Приговор должен быть приведен в исполнение через повешенье, сообщает Islam-today.

Санкцию на приведение приговора в исполнение, согласно процедуре, дал Верховный муфтий Египта. Осужденный, впрочем, еще имеет возможность его оспорить.

Как установило следствие, в октябре минувшего года Саид напал с ножом на 40-летнего священника, когда тот выходил из автомобиля. Жертва попыталась бежать, однако убийца настиг его и нанес еще несколько ножевых ранения. Установить и арестовать преступника ужалось благодаря записям с камер наружного видеонаблюдения.