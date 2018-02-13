В Абу-Даби построят первый на Ближнем Востоке каменный индуистский храм
03:31, 13 февраля 2018
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Храм будут строить специалисты из Индии / islam-today.ru
К 2020 году в Абу-Даби будет построен первый на Ближнем Востоке традиционный индуистский каменный храм.
Как сообщает Islam-today, в здании храма будут расположены молитвенные залы, выставочная зона, учебные классы, а также детская площадка, тематические сады и магазины.
Открыт храм будет для представителей всех вероисповеданий. Религиозное сооружение, как надеются местные власти, будет содействовать терпимости и мирному сосуществованию представителей различных конфессий, проживающих в ОАЭ.
Напомним, сейчас в ОАЭ проживают порядка 3,3 миллиона индийцев.
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