В Абу-Даби построят первый на Ближнем Востоке каменный индуистский храм

03:31, 13 февраля 2018
Другие религии
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Храм будут строить специалисты из Индии / islam-today.ru

Как сообщает Islam-today, в здании храма будут расположены молитвенные залы, выставочная зона, учебные классы, а также детская площадка, тематические сады и магазины.

Открыт храм будет для представителей всех вероисповеданий. Религиозное сооружение, как надеются местные власти, будет содействовать терпимости и мирному сосуществованию представителей различных конфессий, проживающих в ОАЭ.

Напомним, сейчас в ОАЭ проживают порядка 3,3 миллиона индийцев.

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