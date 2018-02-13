В Абу-Даби построят первый на Ближнем Востоке каменный индуистский храм

К 2020 году в Абу-Даби будет построен первый на Ближнем Востоке традиционный индуистский каменный храм.

Как сообщает Islam-today, в здании храма будут расположены молитвенные залы, выставочная зона, учебные классы, а также детская площадка, тематические сады и магазины.

Открыт храм будет для представителей всех вероисповеданий. Религиозное сооружение, как надеются местные власти, будет содействовать терпимости и мирному сосуществованию представителей различных конфессий, проживающих в ОАЭ.

Напомним, сейчас в ОАЭ проживают порядка 3,3 миллиона индийцев.