В Англиканской церкви Британии обострилась проблема душевного здоровья священников - социологи

По данным последнего социологического исследования, в Англиканской церкви Британии обострилась проблема душевного здоровья священников – она вышла на первый план вместе с проблемой одиночества.

Как сообщает "Седмица" со ссылкой на christiantoday, старшее духовенство Англиканской церкви Британии, как показывают данные опроса, проведенного социологической службой Church Urban Fund, упоминает душевное здоровье священников в числе главных проблем, которая по своей серьезности уступает лишь проблеме одиночества. При этом более 60% опрошенных называют эту проблему «главной» или «серьезной» в перечне своих тревог.

В обстановке нынешних сокращений финансирования медицинских услуг в стране, священноначалию на местах приходится самостоятельно справляться с кризисом здоровья, тем более что тревога по поводу душевного здоровья священников выросла на 20% за последние два года, по данным отчета.

Исследованием, проведенным в сентябре-октябре прошлого года, было охвачено более тысячи представителей старшего духовенства Англиканской церкви в стране. Данные отчета показывают, что одиночество и отчуждение священников стало предметом особой озабоченности среди духовенства, ибо 76% опрошенных назвали эту проблему «главной» или «серьезной» в перечне своих тревог, что на 18% выше, чем в последнем опросе 2011 года.

Тим Торнтон (Tim Thornton), епископ Ламбетский, отмечает, что данные этого социологического исследования подтверждают высокую отзывчивость Англиканской церкви в ответ на нужды общин и приходов.