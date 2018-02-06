Американский пастор открыл первую в мире VR-церковь

Пастор Ди Джей Сото проводит свои проповеди с помощью социального сервиса виртуальной реальности AltSpaceVR.

Сейчас он пытается убедить религиозных лидеров, что будущее религии - в виртуальном пространстве, и поэтому нужно инвестировать в создание разветвленной сети VR-церквей, сообщает "Еспресо" со ссылкой на Wired.

Американский пастор Ди Джей Сото основал VR-церковь, которая пользуется популярностью не только у верующих, но и атеистов. Он проводит свои проповеди с помощью социального сервиса виртуальной реальности AltSpaceVR, которая позволяет пользователям Oculus Rift, HTC Vive и Samsung Gear VR, находиться в едином виртуальном пространстве.

За несколько месяцев до знакомства с виртуальной реальностью, Сото уволился из церкви, в которой служил, и решил стать "христианским антрепренером".

Он продал свой дом и почти все имущество, купил 9-метровый трейлер, и вместе с женой и пятью детьми собрался в путешествие по самым отдаленным уголкам Америки, чтобы нести религию в массы. Однако, летом 2016 года он узнал о существовании AltSpaceVR.

Сервис виртуальной реальности оказался именно тем, что было нужно Сото. Уже через два дня после присоединения к платформе, он выступил там со своей первой проповедью. После чего стал регулярно проводить службы, на которые собиралось все больше аватаров.

Кроме тех, кто обычно приходит в церковь, на виртуальной проповеди можно было встретить и атеистов, которых заинтересовало подобное применение высоких технологий. Через 10 месяцев Сото основал первую в мире VR-церковь.

Сото приветствует в своей церкви дискуссии, хотя и избегает особо болезненных тем для верующих, например, о запрете абортов. Зато всячески поощряет споры на тему: "Наука против религии", позволяя всем участникам корректно приводить свои аргументы. По его мнению, люди свободнее выражают свое мнение, когда прячутся за аватарами.

Проповедник собирается организовать краудфандинговую компанию, чтобы привлечь средства для расширения своего религиозного проекта. В планах - создать небольшую "вселенную" в AltSpaceVR, где можно было бы попасть в библейский мир и своими глазами увидеть историю Давида и Голиафа.