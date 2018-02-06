В Ивано-Франковске прошла викторина "Женщины в Библии"

Восемьдесят женщин из Ивано-Франковска приняли участие в викторине «Женщины в Библии». Мероприятие проходило в общине Адвентистов седьмого дня города Ивано-Франковска, сообщает "АСД в Украине".

Мероприятие направлено на изучение жизни библейских героинь. Среди присутствующих сформировали десять команд из участников, прибывших из города Ивано-Франковска и его регионов. Программа викторины подготовлена женским отделом Буковинского региона адвенистской церкви.

Викторина продолжалась более трех часов. По завершению каждую из команд отметили особыми грамотами и сертификатами. Затем местный пастор совершил молитву и поблагодарил организаторов, участников и всех присутствующих.

Названия команд отражены в рисунках на бейджиках. Свое выступление начинали с ознакомления, где рассказывали откуда они приехали, название команды и ее девиз. После приветствия и знакомства началась сама викторина. В начале командам задали по два вопроса.

Следующее задание — сыграть сценку на современный лад про героинь из Библии. В этом конкурсе участники отличились своим актерским мастерством, умением составлять сценки даже в стихотворной форме. Здесь звучали истории о мудрой Авигаил, непоколебимую моавитянку Рут, неподкупную судью Девору, преданную Эстер.

По мнению организаторов викторины, самым трудным заданием для участников стало составление акростиха, в котором первые буквы каждой строки, при чтении сверху вниз, должны были образовать имя библейской героини.