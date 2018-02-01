Во время утреннего субботнего богослужения, 27 января, в Подольском духовном центре Киева украинские адвентисты почтили память жертв Холокоста. Руководитель Адвентистской церкви в Украине Станислав Носов рассказал о трагедии Холокоста и ее причинах, а члены церкви объединились в минуте молчания, сообщает "АСД в Украине".

В своей проповеди Станислав Носов отметил, что Международный день памяти жертв Холокоста установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 2005 году, и что за 12 лет (с 1933 по 1945 годы) были уничтожены 60% европейского еврейства.

Он подчеркнул, что Катастрофа, унесшая жизни шести миллионов евреев, произошла по причине зла, греха и насилия на земле, которые совершаются и сегодня.

«В этот день траура и печали мы направляем свой взор к небесам, к Господу, к Священному Писанию, к тому сокровищу Священного Слова, которое открывает для нас Господь как утешение, как надежду на то прекрасное и совершенное, что Бог приготовил для любящих Его», — сказал Станислав Носов.

Также в этот день члены Церкви почтить память жертв Холокоста минутой молчания.