В США сатанисты-волонтеры взяли под опеку участок шоссе
01:06, 01 февраля 2018
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В Аризоне сатанисты с вилами зачистили шоссе / Facebook - The Satanic Temple - Arizona Chapter
В американском штате Аризона местные сатанисты взяли на себя ответственность за участок шоссе I-10 между городами Финикс и Тусон.
Как сообщает The Huffington Post, представители отделения организации «Храм Сатаны» в Аризоне обратились в транспортное управление с предложением провести на шоссе уборки.
После оформления бумаг и уплаты взноса волонтеры-сатанисты, вооруженные вилами, отправились на участок автодороги, чтобы очистить ее от мусора.
Как сообщили активисты в Facebook, на шоссе теперь установлен специальный дорожный знак, на котором сообщается, что «Храм Сатаны» взял дорогу под свою ответственность.
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