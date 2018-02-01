В США сатанисты-волонтеры взяли под опеку участок шоссе

01:06, 01 февраля 2018
Другие религии
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В Аризоне сатанисты с вилами зачистили шоссе / Facebook - The Satanic Temple - Arizona Chapter

Как сообщает The Huffington Post, представители отделения организации «Храм Сатаны» в Аризоне обратились в транспортное управление с предложением провести на шоссе уборки.

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После оформления бумаг и уплаты взноса волонтеры-сатанисты, вооруженные вилами, отправились на участок автодороги, чтобы очистить ее от мусора.

Как сообщили активисты в Facebook, на шоссе теперь установлен специальный дорожный знак, на котором сообщается, что «Храм Сатаны» взял дорогу под свою ответственность.

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