В США сатанисты-волонтеры взяли под опеку участок шоссе

В американском штате Аризона местные сатанисты взяли на себя ответственность за участок шоссе I-10 между городами Финикс и Тусон.

Как сообщает The Huffington Post, представители отделения организации «Храм Сатаны» в Аризоне обратились в транспортное управление с предложением провести на шоссе уборки.

После оформления бумаг и уплаты взноса волонтеры-сатанисты, вооруженные вилами, отправились на участок автодороги, чтобы очистить ее от мусора.

Как сообщили активисты в Facebook, на шоссе теперь установлен специальный дорожный знак, на котором сообщается, что «Храм Сатаны» взял дорогу под свою ответственность.