В Индии индуисты сожгли протестантскую церковь и ранили 15 христиан

На севере Индии, в регионе Кашмир, группа из 300 индуистов, сожгла здание церкви, принадлежавшее местному сообществу пятидесятников. В результате нападения индуистов были ранены около 15 христиан, а также уничтожены магазины, расположенные неподалеку от церкви, владельцами которых являются христиане, сообщает "Седмица" со ссылкой на wiara.pl.

Нападению индуистских радикалов на здание пятидесятнической церкви произошло после того, как пятидесятников несправедливо обвинили в принудительном обращении индусов в Христианство.

Руководитель Всемирного Совета христиан Индии Саян К. Джордж отметил, что они проживают в климате преследования и насилия. Они боятся, что их заставят перейти в индуизм. «Мы живем как бы между молотом и наковальней, с одной стороны нас преследуют радикальные индуисты, а с другой — фанатичные мусульмане», — рассказал Саян К. Джордж.