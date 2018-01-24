В Беларуси создана межконфессиональная комиссия для совместного перевода Библии

Межконфессиональная переводческая комиссия создана при Библейском обществе в Беларуси. В состав комиссии войдут представители Католической (римо-католики и греко-католики), Православной и протестантских Церквей (адвентисты, баптисты и пятидесятники), которым будут помогать лингвисты, филологи, историки и библеисты, сообщает Catholic.by.

Пока комиссия еще не начала работать, но уже поставила себе целью организовать диалог разных конфессий и сделать совместный перевод Библии.

«В каждой из конфессий уже есть «свои» переводы Нового Завета, но терминология часто отличается. Межконфессиональная комиссия будет делать перевод с древнееврейского языка и сравнивать его с Септуагинтой. Я надеюсь, что через диалог мы сможем перевести всю Библию вместе. Если же нет, то мы создадим хотя бы каркас, который каждая конфессия сможет использовать, «вставив» в него свою терминологию», — рассказал исполнительный директор Библийского Общества Игорь Михайлов.

Библейское общество в Республике Беларусь — межконфессиональное христианское религиозное братство, созданное в январе 1992 года. Его учредителями являются верующие Православной, Римско-Католической и Греко-Католической Церквей, евангельских христиан-баптистов, христиан веры Евангельской, адвентистов Седьмого дня.