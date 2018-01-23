В Китае археологи установить точное место расположения крупнейшего даосского храма

Археологи установить точное место расположения крупнейшего в Китае даосского храма.

Как сообщает "Gazeta.ua", он появился при династии Хань (202 год до н. е. - 220 год н. е.) и перестал существовать в начале XX века. Храм был полностью сожжен.

"Комплекс Шанцин ("Дворец высшей чистоты"), на территории которого некогда существовал объект, был местом поклонения и проведения религиозных обрядов нескольких императорских династий. Остатки обнаруженного строения принадлежали крупнейшему из даосских храмов нашей страны",- рассказал сотрудник Национального музея Китая Синь Лись.

В храме собирались члены Школы истинного единства. Это было религиозное направление даосизма, признано китайскими правителями. Оно обладало почетным независимым статусом.