В УЦХВЕ избрали новых старших пресвитеров

Стартовал период отчетно-выборных конференций областных объединений УЦХВЕ, которые продлятся до марта.

Как сообщается на сайте УЦХВЕ, на Житомирщине епископ Владимир Бричка передал служение в области новоизбранному старшему пресвитеру, пастору «Церкви веры, надежды, любви» города Коростень Руслану Юзюку.

Аналогичные изменения произошли и на Ровенщине. Во время отчетно-выборной конференции старшим пресвитером был избран Александр Котко, пастор церкви ХВЕ с. Тынное Сарненского района. Делегаты летнего форума поблагодарили епископа Виктора Борышкевича за многолетнее служение на этой ниве.

Отчетно-выборная конференция состоялась и на Волыни, где большинством голосов был избран на следующий срок служения старший пресвитер епископ Михаил Близнюк. Переизбран на следующий четырехлетний срок и старший пресвитер Одесского областного объединения пастор Сергей Крученюк и старший пресвитер Ивано-Франковского областного объединения Юрий Веремия.

Отчетно-выборная конференция прошла в Киеве, где старшим пресвитером избран Анатолий Казачка.