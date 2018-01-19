В Румынии адвентистская семинария получила официальный статус университета

Румынский Адвентистский Теологический Институт, высшее учебное заведение адвентистов седьмого дня в Чернике, теперь является официальной частью образовательной системы страны. Президент страны Клаус Иоханнис в конце прошлого года подписал указ об аккредитации в соответствии с законом, предоставив школе возможность стать Адвентистским Университетом, сообщает официальный сайт Церкви АСД в Украине.

Впервые в своей истории высшее учебное заведение церкви Адвентистов седьмого дня в Румынии является частью национальной системы образования и имеет те же права, что и все другие румынские аккредитованные университеты. Это включает право проводить экзамены по бакалавриату и руководить магистерскими программами.

Студенты адвентистского университета также будут пользоваться теми же правами, что и их сверстники из всех других аккредитованных университетов. Изменение названия Адвентистского Теологического Института на Адвентистский Университет соответствует образовательному профилю учреждения, которое, помимо своей программы пасторского богословия, обучает будущих социальных работников, а также воспитателей детских садов и учителей начальной школы.

В апреле 2015 года была получена аккредитация ARACIS (Национальный совет по академической оценке и аккредитации школ высшего образования) в соответствии с действующими правовыми требованиями. После того, как румынский Адвентистский Теологический Институт представил официальный запрос, образовательные органы Румынии запустили законопроект об организации Университета Адвентистов седьмого дня в Чернике. Законопроект обсуждали и приняли обе палаты парламента Румынии, а затем включили в последний Официальный выпуск Бюллетеня 29 ноября.