В Кропивницкому хотят зарегистрировать новую протестантскую церковь

В Кропивницкому могут зарегистрировать протестантскую церковь под названием "Дом благодати Божией". Этот вопрос обсуждали на заседании комиссии по содействию соблюдению законодательства о религиозных организациях 17 января, сообщает DOZOR.

Заявление подали переселенцы из Макеевки Донецкой области.

"Наша церковь ничем не отличается от других протестантских церквей. Но для нас церковь – это семья. Мы переселенцы из Макеевки, уже три года живем в Кировограде. Там наша церковь существовала и частично семьи переехали сюда. Уже здесь организовали женский клуб для всех желающих, проводим развлечения для детей, молодежи. Для проведения служений, мы арендуем офис в гостинице «Турист». Каждое воскресенье к нам приходит около 25 человек. Поэтому мы решили узаконить нашу деятельность», – рассказала помощник пастора религиозной организации Татьяна Богомаз.

Комиссия решила, что нет возражений против деятельности религиозной общины. Окончательное решение примет управления коммуникации с общественностью ОГА.