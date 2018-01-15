В Иране в Армянской Апостольской Церкви рукоположили диаконису

Ани-Кристи Манвелян, 24-летняя анестезиолог по светской профессии, была рукоположена в сан диаконисы главой Армянской Апостольской Церкви в Иране архиепископом Себухом Саркисяном. Об этом сообщает "Благовест-Инфо".

Рукоположение состоялось в тегеранском соборе святого Саркиса еще в 25 сентября 2017 года, однако СМИ получили достоверную информацию по этому поводу только сейчас, в середине января.

Ани-Кристи Манвелян, сообщается в блоге oxbridgepartners.com, была мирянкой и не состояла ни в какой монашеской общине. Ее рукоположение состоялось несмотря на то, что ААЦ пока что официально не восстановила древний чин диаконис.

«То, что я сделал, находится в полном соответствии с Преданием Церкви», -- заявил архиепископ Себух Саркисян, епархия которого находится в юрисдикции Киликийского католикосата. Иерарх также отметил, что он совершил эту хиротонию с целью «активизировать участие женщин в литургической жизни Церкви».

Ранее восстановить чин диаконис постановила Александрийская Православная Церковь. Такое решение синод Александрийского патриархата принял в ноябре 2016. С целью дальнейшего изучения этого вопроса была создана специальная комиссия.