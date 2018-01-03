В США умер президент мормонов
14:29, 03 января 2018Другие религии
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90-летний Монсон возглавлял церковь мормонов с 2008 года / mormonnews.ru
Президент мормонов Томас Монсон умер в своем доме в Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Об этом сообщается на сайте Монсона, передает ТСН.
Смерть наступила во вторник, 2 января. Томас Монсон умер в кругу своей семьи.
90-летний Монсон возглавлял церковь мормонов или Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней. Количество верующих этой церкви в мире насчитывает 15,8 млн человек.
Он возглавлял общину мормонов с 2008 года и был 16-м ее президентом.
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