В США умер президент мормонов

Президент мормонов Томас Монсон умер в своем доме в Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Об этом сообщается на сайте Монсона, передает ТСН.

Смерть наступила во вторник, 2 января. Томас Монсон умер в кругу своей семьи.

90-летний Монсон возглавлял церковь мормонов или Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней. Количество верующих этой церкви в мире насчитывает 15,8 млн человек.

Он возглавлял общину мормонов с 2008 года и был 16-м ее президентом.