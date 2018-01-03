Церковь Христиан Евангельской Веры сменила название

Союз Свободных Церквей Христиан Евангельской Веры сменил название на Украинская Свободная Церковь Христиан Евангельской Веры (УСЦХЕВ). Новый Устав зарегистрирован Министерством культуры Украины, — сообщает risu.org.ua со ссылкой на сайт Церкви. Согласно действующему Уставу, Церковь возглавляет старший епископ. Словосочетание “президент союза” уже не используется. Сейчас старшим епископом УСЦХЕВ является д-р Василий Райчинец. Напоминаем, Министерство культуры Украины в мае 2017 года утвердило новую редакцию Устава и изменило название «Всеукраинский союз церквей христиан веры евангельской-пятидесятников» на «Украинская Церковь Христиан Веры Евангельской» (УЦХВЕ).

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