Церковь Христиан Евангельской Веры сменила название
08:03, 03 января 2018Другие религии
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Украинская Свободная Церковь Христиан Веры Евангельской / ufccef.org.ua
Союз Свободных Церквей Христиан Евангельской Веры сменил название на Украинская Свободная Церковь Христиан Евангельской Веры (УСЦХЕВ). Новый Устав зарегистрирован Министерством культуры Украины, — сообщает risu.org.ua со ссылкой на сайт Церкви.
Согласно действующему Уставу, Церковь возглавляет старший епископ. Словосочетание “президент союза” уже не используется.
Сейчас старшим епископом УСЦХЕВ является д-р Василий Райчинец.
Напоминаем, Министерство культуры Украины в мае 2017 года утвердило новую редакцию Устава и изменило название «Всеукраинский союз церквей христиан веры евангельской-пятидесятников» на «Украинская Церковь Христиан Веры Евангельской» (УЦХВЕ).
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