Украинская лютеранская церковь объявила о переходе на новоюлианский календарь

На новоюлианский календарь решила перейти с 2018 церковного года Украинская Лютеранская Церковь. Это первый такой случай в Украине, сообщает risu.org.ua.

Соответствующее решение принял синод Церкви. Поэтому еще раз украинские лютеране отмечают Рождество 7 января в 2018 году. Ведь на эту дату официально выпадает 25 декабря по юлианскому календарю, по которому до сих пор жила Украинская Лютеранская Церковь (УЛЦ). Зато следующее Рождество УЛЦ встретит уже по новоюлианскому календарю, то есть это будет 25 декабря 2018 года, а не 7 января 2019-го.

«Мы приняли и поддержали решение Верховной Рады относительно официального празднования в Украине Рождества Господа Иисуса Христа 25 декабря. Хотим праздновать Рождество вместе со всем миром и, в конце концов, логично, красиво и благочестиво, когда сначала празднуется Рождество, а уже потом— Новый Год. Благовещение 2018-го будем отмечать 25 марта, в соответствии с датой Рождества 25 декабря, а другие праздники — по новоюлианскому календарю», - — рассказал председатель Галицкой епархии УЛЦ пастор Тарас Коковский.

Решение Синода УЛЦ о переходе на новоюлианский календарь датирово 16 декабря 2017 года.

«Синод Украинской Лютеранской Церкви принял это решение после предварительного обмена мнениями и обсуждения в приходах.— продолжает пастор Тарас Коковский. — Вместе с тем, в настоящее время мы не придавали этому какой-то особого огласки».

На сегодняшний день информация о судьбоносных для украинских лютеран изменений остается еще малоизвестной для украинской общественности.

Верующие УЛЦ по вероисповеданию являются конфессиональными лютеранами, которые одновременно придерживаются восточного обряда.

«Это — одна из причин того, что мы решили перейти именно на новоюлианский календарь. Вторая причина — наша историческая традиция, наследие: украинское лютеранство возникло тогда, когда восточный обряд уже был очень близким и родным нашему народу. Поэтому мы стремимся сохранить это наследие. Решение Синода продиктовано желанием сохранить нашу историческую традицию и почтить достижения наших отцов-основателей и первых верующих нашей Церкви», - пояснил глава Галицкой епархии УЛЦ.

Важно также отметить, что, согласно решению Синода УЛЦ 16 декабря 2017 года, при определенных обстоятельствах украинские лютеране могут праздновать Рождество по юлианскому календарю.