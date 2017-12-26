Христианский проповедник Ник Вуйчич стал отцом двойни

У 35-летнего мотивационного оратора и писателя Ника Вуйчиче родилась двойня. Об этом сообщает ТСН.

Ник написал в соцсети, что дочери появились на свет в день рождения их матери. Вуйчич женат на Канае Минахара. У них уже есть два сына - Кийоши в феврале исполняется четыре года, а Дежану в сентябре исполнилось два.

Их сестричек родители назвали Оливией и Элли. Оливия родилась с весом 2 килограмма 320 граммов, а Элли — 2 килограмма 660 граммов. Канае и девочки чувствуют себя хорошо.