Христианский проповедник Ник Вуйчич стал отцом двойни
13:47, 26 декабря 2017Другие религии
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Сестричек назвали Оливией и Элли / facebook.com/NickVujicic
У 35-летнего мотивационного оратора и писателя Ника Вуйчиче родилась двойня. Об этом сообщает ТСН.
Малыши и их мать чувствуют себя хорошо / tsn.ua
Ник написал в соцсети, что дочери появились на свет в день рождения их матери. Вуйчич женат на Канае Минахара. У них уже есть два сына - Кийоши в феврале исполняется четыре года, а Дежану в сентябре исполнилось два.
Их сестричек родители назвали Оливией и Элли. Оливия родилась с весом 2 килограмма 320 граммов, а Элли — 2 килограмма 660 граммов. Канае и девочки чувствуют себя хорошо.
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