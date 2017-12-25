В США мормоны посмертно крестили десятки жертв Холокоста

Члены Мормонской церкви в США посмертно крестили десятки жертв Холокоста и умерших родителей ряда публичных фигур, таких как Стивен Спилберг и Дональд Трамп. Об этом сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на "Ynetnews".

Крещение умерших практикуется Церковью Иисуса Христа Святых последних дней с середины XIX века. Мормоны верят, что окрещенный посмертно человек обретает вечную жизнь. При этом они считают, что души умерших сами решают, принимать ли им крещение, поэтому не расценивают этот обряд оскорбительным для представителей других религий.

Бывшая прихожанка Мормонской церкви Хэлен Рэдки изучает списки посмертно окрещенных людей уже два десятилетия. В 2012 году она сообщила, что мормоны крестили Симона Визенталя и его родителей, что вызвало скандал среди иудеев.

Согласно последнему докладу Рэдки, за последние пять лет мормоны посмертно окрестили по меньшей мере 20 жертв Холокоста, а также актеров Хамфри Богарта, Мэрилин Монро, предков Ким Кардашян, Кэрри Фишер, Джона Маккейна, Майкла Пенса и королевы Елизаветы. Кроме того, были снова предприняты попытки окрестить Симона Визенталя.

Ранее Мормонская церковь заявляла, что церемонии над людьми, которые не являются родственниками мормонов, противоречат политике церкви и будут аннулированы. Мормоны стали регулярно принимать от еврейских общин списки жертв Холокоста, которых не следует крестить.

Однако новые исследования Рэдки свидетельствуют о том, что практика посмертного крещения людей, которые не имеют отношения к мормонам, продолжается по сей день. По мнению активистки, наблюдатели Мормонской церкви недостаточно внимательно следят за списками крещенных, поскольку они пропустили 20 евреев.