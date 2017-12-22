В Египте на Рождество освятят самый большой коптский храм

Строительство коптского собора в Новой административной столице Египта идет в ускоренном режиме. Огромный храм планируется освятить на Рождество - в ночь с 6 на 7 января 2018 года, сообщает "Благовест-инфо".

Ожидается, что первое богослужение в храме возглавит коптский Патриарх Тавадрос II. На литургии будет присутствовать руководство Египта во главе с президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси.

О том, что коптский собор в Новой административной столице будет освящен на Рождество 2018 года объявил лично президент ас-Сиси год назад.

Строящийся собор имеет форму креста. Это будет самый большой христианский храм Египта и всего Ближнего Востока. Власти страны выделили на строительство 100 000 египетских фунтов (примерно 326 000 рублей).

Одновременно с коптским собором в новой столице возводится самая большая в Египте мечеть.

Строительство Новой административной столицы началось в 2015 году и закончится к 2020. В новом городе, расположенном в 40 км к востоку от Каира, будут жить 5 млн. человек. Здесь расположатся административные учреждения и иностранные представительства.

Власти страны решили осуществить этот амбициозный проект с целью разгрузить 20-миллионный Каир.