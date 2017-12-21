В Херсоне установили десятый армянский хачкар

В Херсоне 18 декабря был установлен крест-камень – хачкар в память жертвам геноцида армян в Османской Турции. Церемонию его освящения возглавил предстоятель Украинской епархии Армянской Апостольской Церкви епископ Маркос Оганесян, сообщает "Благовест-инфо" со ссылкой на сайт "Аспекты".

На открытии хачкара присутствовали представители местной власти, руководители Херсонской областной организации Союза армян Украины, Генеральный консул Армении в Одессе Гайк Гулян, духовенство, а также гости из армянских общин разных регионов.

"Теперь и у нас появилось место, где можно поклониться невинным жертвам армянского народа. В общине давно ждали установки памятника", - отметил в своем слове во время церемонии открытия председатель Херсонской областной организации Союза армян Украины Тигран Мкртчян.

Мероприятия, посвященные геноциду армян, регулярно проводятся в регионах Украины и столице. По инициативе главы Союза армян Украины Вилена Шатворяна, за два последних года было установлено более 10 хачкаров по всей Украине, и еще 10 хачкаров предполагается установить в ближайшее время.

В ноябре 2010 года искусство создания хачкаров с формулировкой "Символика и мастерство хачкаров, армянские каменные кресты" было внесено в репрезентативный список ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию человечества. Хачкар – дословно в переводе с армянского означает крест-камень, представляя собой каменную стелу с резным изображением креста.