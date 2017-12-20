На Волыни сгорело здание баптистской воскресной школы
17:26, 20 декабря 2017Другие религии
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Пожар на территории церкви ЕХБ на Волыни / baptyst.com
В Розничах, на Волыни, 19 декабря сгорело помещение воскресной школы, которая располагалась рядом с молитвенным домом. Усилиями пожарных огонь удалось локализовали за два часа, сообщается на сайте ЕХБ.
Причины возгорания пока неизвестны. Благодаря тому, что ветер дул в противоположном направлении от Дома молитвы – помещение для проведения богослужений не пострадало.
«Помещение воскресной школы было новым и по размерам больше, чем сам молитвенный дом. Здесь сосредоточено много духовного труда [...] Все было сделано хорошо, современно, комфортно. Мы три года пользовались этим и были довольны – однако за два часа всего этого не стало", – сказал пастор Петр Матвийчук.
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