В Китае запретили новое приложение "Далай-лама" для iPhone

Офис буддийского духовного лидера выпустил приложение "Далай-лама" для iPhone, однако большинство тибетцев не смогут скачать его на свои телефоны, так как власти Китая, отвергающего авторитет Далай-ламы, не допустили новинку в магазины приложений Apple на своей территории. Об этом сообщают "РИА Новости".

"Официальное приложение офиса Далай-ламы позволит вам быть в курсе того, что делает его святейшество: где путешествует, где проводит учения. Здесь вы сможете ознакомиться с официальными новостями, видео и фото, включая прямые трансляции выступлений Далай-ламы", – описывается новое приложение на странице духовного лидера буддистов в Twitter.

Приложение позволяет пользователям быть в курсе последних официальных новостей, ознакомиться с расписанием его святейшества, просматривать фотографии, смотреть видеозаписи встреч с его участием, узнавать о жизни буддийского духовного лидера, читать его учения.