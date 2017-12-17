В результате нападения смертника на церковь в Пакистане по меньшей мере 4 человека погибли
22:31, 17 декабря 2017Другие религии
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Один из смертников активировал свой пояс со взрывчаткой на входе в церковь
Власти Пакистана заявляют, что в результате нападения смертника на церковь в Кветте на юго-западе страны, погибли, по меньшей мере, четыре человека, еще 16 были ранены.
Как сообщает ”Радио Свобода”, министр внутренних дел провинции Балуджистан Сарфараз Бугти заявил, что в нападении на методистскую церковь участвовали не менее двух боевиков.
По его данным, один из смертников активировал свой пояс со взрывчаткой на входе в церковь, где на воскресное богослужение собрались около 400 человек. Второго нападавшего застрелила охрана.
Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за это нападение.
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