В результате нападения смертника на церковь в Пакистане по меньшей мере 4 человека погибли

Власти Пакистана заявляют, что в результате нападения смертника на церковь в Кветте на юго-западе страны, погибли, по меньшей мере, четыре человека, еще 16 были ранены.

Как сообщает ”Радио Свобода”, министр внутренних дел провинции Балуджистан Сарфараз Бугти заявил, что в нападении на методистскую церковь участвовали не менее двух боевиков.

По его данным, один из смертников активировал свой пояс со взрывчаткой на входе в церковь, где на воскресное богослужение собрались около 400 человек. Второго нападавшего застрелила охрана.

Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за это нападение.