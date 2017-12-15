Далай-лама запустил приложение для iPhone, чтобы буддисты могли следить за его деятельностью

17:20, 15 декабря 2017
Другие религии
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Далай-лама / РИА Новости

Далай-лама запустил приложение для iPhone, чтобы его сторонники могли отслеживать его путешествия и учения.

Как сообщают "Новости Армении", 82-летний буддийский монах объявил о новом приложении, которое позволит пользователям в прямом эфире следить за его деятельностью.  На микроблог Далай-ламы в Twitter подписаны 16,6 млн человек. В приложении можно следить за официальными новостями, видео и фото из офиса тибетского духовного лидера.

Однако приложение не появится в магазине приложений Apple в Китае, то есть большинство тибетцев не смогут получить к нему доступ. Apple заблокировала приложения для iPhone, связанные с Далай-ламой в Китае.

Известно, что Далай-лама пользуется смартфоном. В 2014 году он заявил, что новые технологии упростили многое, но предупредил, что нельзя  позволить телефонам и компьютерам диктовать, образ жизни.  «Без технологий у человечества нет будущего, но мы должны быть осторожны, чтобы не стать настолько механизированными, что потерять человеческие чувства», - сказал он.

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