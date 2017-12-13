В Индии Далай-лама рассказал молодежи, что необходимо для сохранения покоя в современном мире

Далай-лама посетил Мумбаи (Индия), где в конференц-зале «Сомайя» его ждали 350 молодых людей. Об этом сообщает фонд "Сохраним Тибет".

"Мы общественные животные и нам нужны друзья. Но дружба строится на доверии, которое возникает в результате заботы о других. Доверие не купить за деньги и не добыть с помощью грубой силы. Его источник – душевная теплота, которой наша современная материалистическая система образования пренебрегает. Нас также не учат, как усмирять свои разрушительные эмоции. Таким образом, я осознал, что знания, которые принесли в Тибет учителя Наланды, могут сослужить добрую службу нашему беспокойному миру", - сказал Далай-лама.

Он также добавил, что, по его мнению, покой не зависит от материальных благ.

"Я обнаружил, что вопреки материальному прогрессу в западных странах, люди там, на удивление, подвержены колоссальному стрессу и беспокойству. Никто не желает проблем, и все же, как кажется, большинство из них мы создаем своими руками. Беспокоящие эмоции разрушают покой ума, плачевно сказываются на здоровье, ссорят семьи и сообщества", - рассказал он.

Далай-лама заметил, что, хотя звучит немало призывов к миру, вокруг полно насилия и все еще существует ядерное оружие. По его мнению, мало просто мечтать о его устранении, необходимо составить пошаговый план полного ядерного разоружения и твердо его придерживаться. Он добавил, что был бесконечно рад узнать, что Нобелевская премия мира этого года присуждена Международной кампании за запрещение ядерного оружия.