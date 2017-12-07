В старинном храме Лондона прошел показ мод, который напоминал "черную мессу"

Дизайнер турецкого происхождения Дилара Финдикоглу представила на «Неделе моды в Лондоне», прошедшей с 15 по 19 сентября нынешнего года, свою новую коллекцию «Весна – лето 2018».

Как сообщает "Православие.Ru" со ссылкой на британские СМИ, показ моды более напоминал сатанинскую «черную мессу» и проходил он не где-нибудь, а в старинном действующем англиканском храме во имя апостола Андрея Первозванного в Холборне в центральном Лондоне. Первое упоминание о церкви относится к 951 году: тогда она была деревянной и к тому времени уже старинной. Нынешнее здание храма построено архитектором Кристофером Реном чуть более 300 лет назад.

По сообщению сайта «The Vigilant Citizen», мероприятие прошло в алтарной части храма апостола Андрея и содержало ярко выраженную оккультную и сатанинскую символику.

Дилара Финдикоглу считается подающим надежды «бунтарем в мире моды», а в недавнем интервью журналу «Vogue» она заявила, что на протяжении многих лет находится под влиянием книг о магии и оккультизме. Кстати, такие звезды, как американская певица барбадосского происхождения Рианна, британская певица с псевдонимом FKA twigs и канадская певица Граймс носят творения Финдикоглу.

Фон показа в основном состоял из мешанины масонских символов. С каждой стороны – масонские парные столбы, между ними – буква «G» внутри перевернутой пентаграммы. Ниже – «всевидящее око» внутри гексаграммы. Тут и распространенный масонский символ «квадрат и компас». Плюс ко всему – «подиум» сделан в виде шахматной доски («шахматный» пол – один из символов философии масонов).

Выступавшие в этой подчеркнуто оккультной атмосфере модели были одеты и «украшены» множеством специфических символов. Не обошлось и без общей тенденции эпохи: гермафродитизм и размывание границ между полами.

Сигил – это вписанный или рисованный символ, который якобы обладает магической силой и используется в церемониальной магии. Под этим термином обычно понимается условная подпись демона или иного духа. Знак сигил на лбу модели очень напоминает сигил люцифера.

Исторически «черная месса» – это ритуал, являющийся антиподом, профанацией латинской мессы Римско-католической церкви и сопровождающийся осквернением христианских объектов в сатанинских целях. То, что модели ходят в церкви (христианское сакральное пространство) с диавольскими рогами на голове, сильно напоминает концепцию «черной мессы».

Модели, дефилируя по подиуму с магическими сигилами, оккультными символами и прочими ритуальными аксессуарами, превращаются в магически заряженные объекты, а сам “показ мод” (проведенный в доме Божием!) становится сатанинским ритуалом с мощной магической силой».

Таким образом, в XXI веке осквернен храм, впервые построенный в православный период истории Англии и существовавший уже при святом благоверном короле Эдгаре Мирном в X веке.