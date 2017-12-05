Англиканские консерваторы впервые рукоположат священников

Новый вызов либерализму в Церкви Англии бросят в предстоящий четверг англиканские консерваторы. Не признанный архиепископом Кентерберийским «епископ-миссионер» Энди Лайнс заявил, что 7 декабря он впервые рукоположит девять священнослужителей, сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на "Christian Today".

Энди Лайнс получил епископскую хиротонию в консервативной общине, известной как Англиканская Церковь в Северной Америке. Лидер консерваторов возглавил так называемую Англиканскую миссию в Англии (АМвА), которая рассматривает себя как альтернативу официальной Церкви Англии.

Со своей стороны, архиепископ Джастин Уэлби – духовный лидер Церкви Англии – заявил, что полномочия «епископа-миссионера» он не признает. Он решительно высказался против «заграничного вмешательства», которое, по его словам, ослабляет англиканскую Церковь во всем мире.

Главной причиной отделения АМвА от господствующей Церкви стало либеральное отношение последней к однополым союзам.

На сегодняшний день консервативная община насчитывает 10 приходов и около тысячи прихожан. Лидеры АМвА утверждают, что к 2025 году у них будет уже 25 приходов, а в 2050 – 250.

Цель АМвА – показать, что сегодня в Англии «можно быть англиканином по-другому», говорит глава миссионерского отдела общины Ли МакМанн. Объясняя, почему Энди Ланйс решил рукоположить «альтернативных» священников, он сказал:

«Мы знаем, что многие глубоко верующие англикане остаются в лоне Церкви Англии. Некоторые из них хотят принять священный сан, но путь им преграждают либеральные клирики, которые уже перестали исповедовать ортодоксальное англиканское учение – например, о том, что спасение возможно только через Иисуса».

«Кроме того, все большее число стремящихся к священству не желает пополнять ряды деноминации, которая, как они считают, глубоко повредилась в своих основах, – добавил МакМанн. – Он глубоко огорчены тем, что многие иерархи готовы благословлять то, что Библия называет грехом».