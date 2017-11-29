В Мьянме состоялась встреча Папы Римского с верховным советом буддийских монахов

В Янгоне 29 ноября Папа Римский встретился с верховным советом буддийских монахов «Сангха» во главе с достопочтенным Бхаддантой Кумарабхивамсой. Встреча прошла в центре «Каба Айе», где расположена одноименная пагода; на ней присутствовал министр религиозных дел и культуры Тура У Анг Коу, сообщает Радио Ватикана.

Эта встреча, - подчеркнул Папа Франциск, обращаясь к буддистам, - является «важным поводом для того, чтобы обновить и укрепить узы дружбы и уважения между буддистами и католиками, а также чтобы утвердить наше обязательство в пользу мира, уважения достоинства человека и справедливости для каждого мужчины и для каждой женщины». Защищая эти ценности, «мы помогаем буддистам, католикам и всем людям бороться за большую гармонию в их общинах», - отметил он.

На основе соответствующих религиозных традиций, добавил Папа, «мы знаем, что существует путь, ведущий вперед, путь, ведущий к исцелению, к пониманию и уважению друг друга, и этот путь основан на сострадании и любви».

«Я выражаю почтение всем, кто здесь, в Мьянме, живет согласно религиозным традициям буддизма, через учение Будды и усердное свидетельство многочисленных монахов и монахинь народ этой земли научился ценностям терпения, терпимости и уважения к жизни, равно как и духовности, внимательной и глубоко уважительной к нашей естественной среде», - сказал Папа.