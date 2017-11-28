В коптских церквах по всему Египту звонили в колокола по жертвам теракта в мечети

В коптских церквах по всему Египту звучал поминальный звон по жертвам теракта в мечети на Синайском полуострове. Об этом сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на "Christian Today".

В полдень 25 ноября колокола коптских церквей зазвонили в знак солидарности с египетскими мусульманами, сотни которых погибли накануне в результате нападения террористов на мечеть в деревне Эр-Рауда на севере Синая.

Число убитых превысило 300 человек, что делает теракт 24 ноября самым смертоносным за всю историю Египта. Террористы сначала взорвали бомбу в суфийской мечети, а затем стали обстреливать прихожан из огнестрельного оружия. Обстрелу также подверглись кареты скорой помощи, поспешившие к месту теракта. Среди погибших – большое количество детей и стариков.

Нападение на мечеть последователей суфизма – который радикальные сунниты считают ересью – последовало после неоднократных терактов в христианских церквах Египта.

Сообщая о колокольном звоне в память о жертвах террористов, глава коптской епархии в Великобритании епископ Ангелос написал в своем «Твиттере»: «Нападение на мечеть показало, что разные люди, разные общины, разные религии оказываются перед лицом одного и того же бессмысленного разрушения и страдания».

Среди тех, кто осудил теракт на Синае, – генеральный секретарь Всемирного совета Церквей Олаф Фюксе Твейт, направивший по этому случаю письмо верховному имаму каирского исламского университета «Аль-Азхар» Ахмаду ат-Таибу.

«Мы должны осудить это нападение на наших мусульманских братьев и сестер как акт вопиющего неуважения к человеческой жизни, вызывающий особую боль, поскольку жертвами стали молящиеся, - написал пастор Твейт. – Мы находимся рядом с вами, мы говорим с вами и не позволим, чтобы это ужасное событие посеяло между нами разделение».