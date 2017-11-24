В Швеции Церковь решила использовать гендерно-нейтральный язык при обращении к Богу

Лютеранская Церковь Швеции призвала духовенство использовать гендерно-нейтральный язык при обращении к Богу. В частности, священникам рекомендовано воздержаться от употребления слов «Господь» и «Он». Как пишет The Guardian, более предпочтительным вариантом предлагается считать слово «Бог».

Рекомендация была принята 23 ноября и вступит в силу с 20 мая 2018 года.

Архиепископ Антье Якелен заявила шведскому информагентству TT, что переход Церкви Швеции на более нейтральный язык обсуждался еще в 1986 году. «С точки зрения теологии, бог выше наших гендерных определений, бог — не человек», — сказала она.

Церковь Швеции столкнулась с критикой из-за своего решения, отмечает The Guardian. Доцент теологии Лундского университета Кристер Палмблад заявил датской газете Kristeligt Dagblad, что оно подрывает учение о Святой Троице и репутацию Церкви Швеции среди других христианских церквей. «Не очень хорошо, если она станет известна как церковь, не уважающая общее богословское наследие», — сказал он.

К лютеранской церкви в Швеции относятся больше шести миллионов человек. Всего в стране живет десять миллионов.

С 2014 года Церковь Швеции возглавляет женщина, архиепископ Антье Якелен.