На Киевщине протестанты отпраздновали национальный День Библии

В Переяслав-Хмельницком состоялся праздник национального Дня Библии. Его организовали и провели четыре протестантские церковные общины города "Обитель благодати", "Небесная страна", "Царство божьей любви" и Адвентисты седьмого дня, сообщает "Вестник Переяславщины".

В зрительном зале РДК собралось немало людей, в основном членов означенных церквей. Для детей подготовили развлекательную программу.

Украинское библейское общество основано еще в 90-х годах прошлого века. Первое празднование Библии в стране по его инициативе состоялось в 2003 году, и было приурочено 100-летию издания первой Библии на украинском языке под редакцией Кулиша. Тогда инициативу поддержало 40 церквей, сегодня к ней присоединяется уже к тысячи различных церквей.

За время своего существования при содействии общества было выдано более 12 млн. Библий, 3,5 млн. из них распространено бесплатно в рамках различных благотворительных проектов.