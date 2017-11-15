В Китае нашли тысячелетнюю шкатулку с прахом Будды

В Китае нашли тысячелетнюю керамическую шкатулку с прахом Будды Шакьямуни. Так гласит надпись на ней, сообщает "СТРАНА.ua" со ссылкой на "Live Science".

На находку наткнулись местные жители во время ремонта дорог. Надпись на шкатулке утверждает, что монахи при монастыре Лунсин в префектуре Цзинчжоу собрали более 2000 фрагментов останков Будды после кремации и закопали их в зале храма.

Пока нельзя достоверно определить, действительно ли фрагменты костей принадлежат человеку, ставшему ключевой фигурой буддизма и умершему около 2500 лет назад.